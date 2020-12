Carnês do IPTU de Uruguaiana serão entregues até o dia 15 de janeiro aos proprietários

publicidade

Os Correios de Uruguaiana entregam até o próximo dia 15 de janeiro os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 para todos os contribuintes do município. Segundo a Secretaria da Fazenda, para quem optar pelo pagamento em cota única, o boleto deve ser pago até o dia 10 de fevereiro, com desconto de 15%.

Para os contribuintes que aderirem ao parcelamento, a data do primeiro pagamento também é 10 de fevereiro, porém, sem descontos. Serão entregues 41.912 carnês em Uruguaiana.

De acordo com o titular da pasta da Fazenda, Valdir Venes da Rosa, os carnês digitais já estão disponíveis no site da Prefeitura.

