Carnaval de Porto Alegre tem datas definidas para 2024

publicidade

A cerimônia de lançamento e da ordem de desfile do Carnaval 2024 foi realizada na noite desta quarta-feira, no Paço Municipal, no Centro Histórico de Porto Alegre. O Carnaval do próximo ano, no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte, será realizado na sexta-feira, 23, e no sábado, 24 de fevereiro. Participaram do sorteio 18 agremiações carnavalescas: Oito do Grupo Prata e dez do Grupo Ouro. A Estado Maior da Restinga, por ser a vencedora do Carnaval 2023, decidiu por ser a 3º escola a desfilar no sábado, dia 24. Oevento foi conduzido pela União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (Uecegapa) e pela União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa).

Os desfiles de Carnaval começam às 20horas da sexta-feira com as apresentações das Escolas da Série Prata: União da Tinga, seguida pela Império da Zona Norte, Academia de Samba Praiana e fecha com a Academia de Samba Puro. A Série Ouro inicia os desfiles às 24horas com a Copacabana, seguida da Bambas da Orgia, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas e finaliza com a Acadêmicos de Gravataí.

O segundo dia de Carnaval da Série Prata começa com a Império do Sol, Protegidos da Princesa, Filhos de Maria, Isabel e a Unidos da Vila Mapa encerra. A Série Ouro será aberta com o desfile da Unidos de Vila Isabel, seguida pela União da Vila do IAPI, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba e a Realeza faz o desfile final.

O prefeito Sebastião Melo participou da cerimônia e afirmou que um dos desafios é entregar uma edição ainda melhor no ano que vem. Ele ressaltou a importância de regularizar a energia do Porto Seco e garantiu que nenhuma negociação no entorno do Beira Rio será realizada sem passar pelas escolas. Por fim, o prefeito ainda destacou a importância de um planejamento para a lotação das arquibancadas. “Carnaval é uma de tantas manifestações culturais, mas talvez seja a mais legítima e por isso tem toda a nossa consideração”, declarou.



O Secretário de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, afirmou que essa é mais uma etapa do Carnaval. E que todas as ações da secretaria e os trabalhos realizados com antecedência demonstram a valorização da prefeitura por essa manifestação popular.



O presidente da Uespa, Cleber Tavares, ressaltou a importância do primeiro evento do calendário oficial ser realizado dentro do Paço Municipal. “A prefeitura abriu a sua casa para o povo do Carnaval”, declarou.



Na ocasião também foram definidas as datas dos outros eventos do Calendário do Carnaval 2024, entre eles a tradicional descida da Borges que terá duas datas, 19 e 26 de janeiro. O teste técnico da avenida do Porto Seco, que vai acontecer no dia 20 e 21 de fevereiro. A escolha da Corte vai ocorrer dia 9 de novembro deste ano e o Festival de Sambas-enredo que será realizado nos dias 1º e 2 de dezembro.

A presidente da Uecegapa, Kelly Ramos, falou sobre a importância de fomentar o Carnaval descentralizado. “Não existe mais a série Bronze. Precisamos trabalhar para que essas escolas não morram. Para que essas escolas estejam vivas para desfilar no Porto Seco. Não vamos compactuar com o fim das escolas de samba”, declarou Kelly.

O Carnaval descentralizado ainda não tem data, local, nem hora definidos, mas a ordem já foi estabelecida. Começa com Filhos da Candinha, seguida por Império dos Vermelhos, Acadêmicos da Orgia, Mocidade da Lomba do Pinheiro e finaliza com Imortais Tricolores

Desfile da 1º noite de Carnaval, sexta-feira, 23 de fevereiro.

Série Prata

1º União da Tinga. 20 horas



2º Império da Zona Norte. 21 horas



3º Academia de Samba Praiana. 22 horas

4ºAcademia de Samba Puro. 23 horas



Série Ouro

1º Copacabana. 24H

2º Bambas da Orgia. 1h10min

3º Imperatriz Dona Leopoldina. 2h20min

4º Fidalgos e Aristocratas. 3h30min

5º Acadêmicos de Gravataí. 4h40min.

Desfile da 2º noite de Carnaval, sábado, 24 de fevereiro.

Série Prata

1º Império do Sol. 20horas

2º Protegidos da Princesa Isabel. 21horas

3º Filhos de Maria. 22horas

4º Unidos da Vila Mapa. 23horas



Série Ouro

1º Unidos de Vila Isabel.24horas

2º União da Vila do IAPI. 1h10min

3º Estado Maior da Restinga. 2h20min

4º Imperadores do Samba. 3h30min

5º Realeza. 4h40min