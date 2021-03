Carreata em Santa Maria protesta contra medidas da bandeira preta no RS

publicidade

Uma carreata, realizada na manhã desta segunda-feira em Santa Maria, se manifestou contra as medidas de restrição da bandeira preta no sistema de Distanciamento Controlado contra a Covid-19. Os participantes alegaram que as normas afetam o comércio, que não seria o culpado por proliferar a doença.

Os veículos percorreram as principais ruas do Centro do município e encerraram o protesto no Centro Administrativo, localizado na rua Venâncio Aires.

"Algumas medidas afetam o comércio que adota, sim, normas de prevenção ao Covid-19 e não prolifera a doença”, afirma o empresário e presidente do Sindilojas Ademir da Costa. "Estou aqui como cidadão para manifestar a minha contrariedade contra as medidas que abrange o comércio", complementa. "Em vez de diminuir o horário de comércio, precisa estender o funcionamento, porque isso evitaria aglomerações”, destacou Gilmar Schiele, empresário do setor alimentício.

A manifestação teve a organização de lojistas e proprietários de distribuidoras de bebidas e o Movimento Consciência Brasil Santa Maria.

