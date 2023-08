Carreta tomba na ERS 239 e complica trânsito entre Sapiranga e Campo Bom

publicidade

Uma carreta carregada com serragem tombou durante a madrugada desta terça-feira na ERS-239, no trecho que faz divisa entre as cidades de Sapiranga e Campo Bom. A carga se espalhou pela rodovia causando bloqueios e desvios no trânsito. Não há informações sobre feridos.

Motoristas que se deslocam de Sapiranga para Campo Bom devem utilizar como rota alternativa o desvio por dentro do bairro em razão do bloqueio total da pista. Há congestionamento no local.

A assessoria de comunicação da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informou que equipes estão no local realizando a limpeza da via, removendo a carga com retroescavadeira e caminhão e também providenciando a remoção do veículo tombado. No momento, o guincho está no local fazendo a retirada do caminhão. A pista deve ser liberada em breve.

