publicidade

Um carro tombou no espelho d'água do Palácio do Planalto no fim da tarde desta terça-feira, na área central de Brasília. Os bombeiros estão no local.

O motorista do veículo informou à reportagem que, por ser a primeira vez no local, se confundiu e achou que o espelho d'água era a pista.

Não há informações sobre feridos.