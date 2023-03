Carro capota no Centro de Porto Alegre

publicidade

O capotamento de um veículo deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira no Centro de Porto Alegre. O acidente de trânsito foi registrado na avenida Júlio de Castilhos, próximo da avenida Castelo Branco.

No trecho, um Volkswagen Voyage chocou-se contra uma mureta divisória na pista e capotou com o impacto. Populares prestaram apoio logo em seguida. O motorista foi atendido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agentes de Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estiveram presentes para orientar o tráfego na área, que ficou lento. Policiais militares do 9º BPM atenderam também a ocorrência.