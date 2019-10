Casa da Cultura de Cotiporã passa por remodelagem

publicidade

Buscando conservar e valorizar a história do município, a prefeitura de Cotiporã, está realizando a remodelação e modernização da Casa da Cultura, localizada na rua Bento Gonçalves.

Atualmente, o complexo conta com anfiteatro, museu e biblioteca. Com investimento de R$ 550 mil, o projeto visa revitalizar o prédio, melhorar a utilização dos espaços, qualificar e modernizar a estrutura e iluminação e oferecer exposições interativas.

Após a reforma, a parte interna da Casa da Cultura contará com duas salas de exposições, biblioteca, saguão, brinquedoteca, galeria, camarins e banheiros. Já na parte externa, será realizada a pavimentação, arborização e construção de palco ao ar livre.

Para o arquiteto Guilherme Joner, a iniciativa é de extrema importância para conservar a história dos primeiros habitantes do município. “Através da reforma, serão respeitados todos os valores históricos que se encontram no complexo, mas o ambiente receberá uma estrutura moderna e contemporânea a fim de oferecer um espaço multifuncional e atrair o público de todas as faixas etárias", afirma Joner.