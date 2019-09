Casal de gaúchos aposta no voluntariado pelo mundo

publicidade

Depois de passar por treze países em nove meses de viagem, Ana Carolina Pont e Carlos Eduardo Araújo, de Novo Hamburgo, se preparam para seguir realizando trabalho voluntário pelo mundo.

Criado pelo casal, o projeto Espírito Livre - Voluntários Pelo Mundo, já passou pela África e Europa e se prepara agora para ser realizado na Ásia. “Esta será a terceira etapa do nosso projeto onde vamos começar pela Índia. Pretendemos chegar lá já no mês de novembro”, diz Carlos Eduardo.

Entre os trabalhos realizados pelo casal nos últimos dois anos, está o atendimento de imigrantes irregulares que chagavam de barco até a Cruz Vermelha da Espanha, e também a assistência a refugiados da Síria. Já no continente africano, onde o casal passou por países como Etiópia, Lesotho, Moçambique, Namíbia, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue, o trabalho foi feito em pequenas organizações comunitárias. “Trabalhamos em um total de oito projetos, ente eles, uma iniciativa com deficientes visuais, um projeto de construção de casas ecológicas, além de atuarmos em um centro de equitação, no resgate de cavalos maltratados”, conta Ana Carolina.

Sempre que estão no Brasil, o casal percorre escolas, empresas, e feiras ao ar livre, para compartilhar suas experiências sobre o voluntariado, além de comercializar fotos, camisetas e adesivos, cuja a venda é revertida para as viagens. "É importante destacar que esse projeto não surgiu do dia para a noite. A gente vem se preparando a bastante tempo para se adaptar a locais simples, por vezes precários, e poder de fato ajudar as pessoas", complementa Ana.

Através da página Eu Vou e Pronto, no Facebook e no Instagram, é possível acompanhar a próxima viagem, ou fazer contato com o casal.