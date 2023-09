Casas noturnas são interditadas cautelarmente por falta de alvará em Porto Alegre

publicidade

Dois imóveis que operavam como casas noturnas foram interditados cautelarmente na madrugada de sábado, 23, por não possuírem alvará de funcionamento. Os estabelecimentos, localizados no bairro São Sebastião, ainda foram autuados e podem ser multados em até 2 mil Unidades Financeiras Municipais (UFMs) em caso de reincidência.

“O principal objetivo da medida é garantir a integridade física dos frequentadores, uma vez que os locais não atendem aos requisitos deste tipo de atividade comercial. Permanecemos mobilizados nas ações de fiscalização, que se repetem todos os finais de semana na Capital”, afirma o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Na mesma noite, um bar localizado próximo às casas noturnas interditadas foi notificado por manter as portas abertas após o limite de horário fixado no Plano Diretor. Já na madrugada do domingo, 24, os agentes da Operação Esforço Concentrado monitoraram a Orla do Guaíba e os bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Floresta e Independência.