Casas são interditadas por riscos de deslizamento de terra em Cachoeirinha

publicidade

O deslizamento de terra que aconteceu no domingo na encosta do bairro Parque da Matriz, em Cachoeirinha, obrigou a Defesa Civil a interditar as duas residências que existem no local. As famílias tiveram que deixar as casas, que são de locação. As imobiliárias já foram avisadas sobre as medidas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Município, Vanderlei Marcos, houve movimentação de mata no domingo e ainda existe risco porque o terreno é muito arenoso.

“O solo ainda está muito encharcado para que as equipes possam fazer qualquer ação. Não há como colocar qualquer servidor em risco. É preciso que o tempo firme e o solo esteja seco para que haja qualquer intervenção no local.”

Ainda no domingo, como medida preventiva, foi feita a colocação de telas e lonas a fim de conter novos deslizamentos.