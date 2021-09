Cavalarianos participaram de eventos tradicionalistas nas cidades da região Metropolitana do RS

publicidade

Municípios da região Metropolitana do Estado realizaram, nesta terça-feira, festejos tradicionais em alusão à Revolução Farroupilha. Na manhã de hoje, eventos ocorreram em Canoas e Sapucaia do Sul.

Mais de 300 cavalarianos participaram do Desfile de 20 de Setembro em Canoas, data em que se comemora os feitos da Revolução Farroupilha, de 1835. Neste ano, 26 entidades participaram do desfile campeiro. A concentração dos tradicionalistas iniciou às 8h na avenida das Canoas.

Em seguida, os cavalarianos percorreram as ruas da cidade até chegar ao Parque Municipal Eduardo Gomes, onde foram recepcionados pela primeira Prenda Mirim da Associação das Entidades Tradicionalistas de Canoas (AETC), Manuela Braz, e pelo prefeito Jairo Jorge, bem como demais autoridades e lideranças municipais.

O prefeito Jairo Jorge falou sobre a importância da tradição e da cultura gaúcha, e também enalteceu a força e o protagonismo das mulheres na sociedade. “Hoje é um dia de orgulho, memória e honra, porque a história do Rio Grande do Sul foi construída com suor, sangue e paixão em nome de um ideal. E são esses valores e princípios que ainda marcam o povo gaúcho: liberdade, igualdade e humanidade, lema da República Rio-Grandense que está no brasão do Estado, no centro da nossa bandeira, e que levamos em nossas tradições”, destaca Jairo Jorge.

Cavalgada da Chama Crioula em Sapucaia

Em Sapucaia do Sul aconteceu a Cavalgada da Chama Crioula. Cerca de 60 cavalarianos participaram do desfile, que tem por objetivo resgatar a cultura e tradicionalismo gaúcho. O evento teve início às 9h e percorreu diversos pontos da cidade e, contou com a presença do prefeito Volmir Rodrigues, o secretário de Cultura e Turismo que conduziu a chama durante o desfile, Marcelo Verissimo, a secretária de Educação, Djoidy Felipin, e demais patronos e representantes tradicionalistas do município.

