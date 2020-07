Caxias abre mais oito leitos de UTI adulto para pacientes com Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Caxias do Sul abrirá nesta quarta-feira mais oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto no Hospital Virvi Ramos para pacientes infectadas com Covid-19. Para cobertura de custos com materiais, medicamentos, equipamentos de proteção individual e equipe multiprofissional, o investimento da Administração Municipal, até habilitação dos leitos por parte do Ministério da Saúde, será de R$ 2.970 leito/dia, totalizando R$ 89.100 mensais por leito. Ou seja, repasse mensal fixo da prefeitura será de R$ 712.800,00.

Desde o início da pandemia do coronavírus, o Executivo de Caxias do Sul aumentou 114% a oferta de leitos de UTI adulto SUS. O município contava com 34 e, agora, são 73 leitos de cuidados intensivos. Dos 39 leitos abertos desde 18 de maio, 24 ainda são custeados apenas pela Administração Municipal.

Em 18 de maio, foram abertos dez leitos no Hospital Geral. Em 8 de junho, o Hospital Virvi Ramos abriu mais 5 leitos. Em 22 de junho, a Prefeitura contratou um leito no Hospital do Círculo. Dia 1º de julho foram abertos 7 leitos no Hospital Pompeia e, em 9 de julho, outros 8 leitos também foram abertos no Hospital Geral.

Os leitos contam com camas hospitalares, ventiladores pulmonares, monitores de beira de leito, bomba para medição e para dieta, entre outros equipamentos essenciais para o tratamento de pacientes com Covid-19