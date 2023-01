Caxias contabiliza prejuízos com 23 contêineres de lixo danificados em 2023

publicidade

A cidade de Caxias do Sul vem sofrendo uma onda de vandalismo durante as noites. Na última quinta-feira, 12 contêineres amarelos usados para o descarte dos resíduos seletivos foram incendiados.

Destes, oito no Bairro Jardim América. Há registros também nos bairros Madureira, Bela Vista e São Leopoldo. Desde o começo do ano, 23 equipamentos já foram afetados.

Conforme o Executivo, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) contabiliza 109 unidades de plástico queimadas no ano passado e 119 em 2021. Cada equipamento custa em média R$ 2 mil. Em 2022, a companhia adquiriu 380 novos contêineres amarelos para substituir os vandalizados e avariados

No final do dia, o prefeito Adiló Didomenico voltou a reafirmar seu entendimento de que há um grupo agindo de forma organizada com o propósito de desacreditar e destruir a Codeca. “Caxias do Sul é a única cidade de médio porte que detém o controle da coleta e destinação do lixo, do saneamento e do abastecimento de água. Isto incomoda setores que atuam nestas atividades. Mas vamos resistir contra estas investidas”, afirmou.

