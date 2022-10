Caxias do Sul assegura atendimento gratuito de castrações de animais até o fim do ano

publicidade

Caxias do Sul já conta com recursos para atendimento gratuito da cota de castrações de animais prevista até o fim de 2022. A verba vem do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Fundema). A população não precisa pagar nada pela realização dos procedimentos.

Com o novo aporte, somando-se ao anteriormente já viabilizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), se confirma um investimento público de aproximadamente R$ 1 milhão no serviço, apenas em 2022. A expectativa é chegar ao fim do ano com cerca de 8 mil cães e gatos esterilizados. Mais do que o dobro alcançado em 2021.

Para se candidatar ao atendimento, basta retirar e preencher corretamente uma das fichas de inscrição disponíveis na própria Semma, que fica na avenida Ruben Bento Alves, 8308, no bairro Cinquentenário, em qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município ou com protetores de animais cadastrados na secretaria.

O coordenador do departamento de Proteção Animal da Semma, Paulo Vinícius Bastiani, observa que as fichas de castração têm validade até o final do ano. As inscrições contempladas são definidas e chamadas após processo de triagem considerando critérios econômico-sociais e conforme disponibilidade de vagas na clínica licitada pelo município. “Qualquer pessoa pode preencher a ficha de cadastro para ter acesso à castração dos animais, mas é importante lembrar que o atendimento dá preferência a pedidos de famílias em vulnerabilidade social. Os demais casos avançam conforme avaliação da secretaria”, sublinha.

Quem quiser se cadastrar ou recadastrar como protetor de animais deve comparecer na Semma, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. É preciso levar um documento de identificação. O telefone para mais informações é (54) 3901-1445.

Veja Também