Caxias do Sul chega a 910 mortes por Covid-19

A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou, no começo da noite desta sexta-feira, mais 11 óbitos por complicações decorrentes da Covid-19. Com isso, o Município chegou a 910 mortes pela doença, sendo 495 homens, entre 20 e 97 anos, e 415 mulheres, entre 28 e 99 anos.

O mês de março de 2021 é o mais letal da pandemia, pois somou 301 óbitos. Abril de 2021 tem o segundo maior número de vítimas da Covid-19 em Caxias, com 156 mortes. Depois, em terceiro, aparece dezembro, com 114.

Até às 17h desta sexta-feira, 17 pessoas aguardavam por um leito de UTI pelo SUS. Destas, duas de Caxias do Sul aguardando leito de UTI Covid; 13 de Caxias aguardando leito de UTI clínico; e dois de outros municípios aguardando leito de UTI clínico em hospitais de Caxias.

Ocupação UTIs

Adulto privado (clínico): 34 leitos ocupados, 77%

Adulto privado (Covid-19): 81 leitos ocupados, 102%

Adulto SUS (clínico): 34 leitos ocupados, 100%

Adulto SUS (Covid-19): 60 leitos ocupados, 100%