Caxias do Sul decreta medidas para racionalizar uso de água e evitar risco de desabastecimento

A prefeitura de Caxias do Sul publicou nesta terça-feira (25) decreto com medidas para racionalizar o uso de água e evitar o risco de desabastecimento.

Durante a vigência do decreto o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) passará a adotar medidas restritivas para quem utilizar a água fornecida pela autarquia para fins não essenciais. A medida tem como objetivo combater o uso indevido de água no momento em que a cidade atravessa um período de seca.

O decreto proíbe o uso de água tratada para lavar calçadas ou passeios públicos de áreas residenciais, comerciais ou industriais, além de veículos. A prática de irrigar plantas e jardins também deve ser evitada, bem como encher piscinas. Além disso, os moradores que forem flagrados ou denunciados por outros tipos de uso que caracterizem o desperdício também poderão ser autuados.

Na primeira infração, o usuário será alertado e orientado. Em caso de reincidência, será aplicada multa no valor correspondente a 10 tarifas mínimas de água, calculada no valor de R$ 286 (a tarifa mínima é de R$ 28,60). Caso persista a infração, a multa será dobrada e o usuário terá o abastecimento de água interrompido.

Conforme o diretor-presidente da autarquia, Gilberto Meletti, a intenção do Samae não é punir, mas sim conscientizar as pessoas. “A situação dos mananciais do Município exige cautela. As previsões meteorológicas não vislumbram chuvas regulares capazes de regularizar os níveis das represas. Por isso, optou-se por fazer esse decreto que visa educar e conscientizar quanto ao uso racional da água”, explica.

Denúncias de uso irracional da água poderão ser feitas por meio do telefone 115 ou pela plataforma de WhatsApp (54) 99180-0893.