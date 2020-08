Caxias do Sul e Garibaldi cancelam desfiles de Sete de setembro e da Semana Farroupilha

publicidade

Caxias do Sul não terá neste ano os tradicionais desfiles de Sete de Setembro e da Semana Farroupilha, bem como o Acampamento Farroupilha em virtude da pandemia da Covid-19. As Secretarias do Esporte e Lazer (Smel) e da Cultura informam que, para marcar as iniciativas, serão desenvolvidas ações virtuais para a comunidade. A programação completa da Semana da Pátria e da Semana Farroupilha serão divulgadas na próxima semana.

Em Garibaldi, a Secretaria Municipal de Educação definiu pela não realização do Desfile Cívico no feriado de Sete de setembro, como medida de prevenção à aglomeração de grande público e o risco de contaminação. As sessões cívicas serão realizadas com público limitado, atendendo as normas sanitárias. Será mantido o hasteamento e a arriação das bandeiras, com entoação do hino nacional, em frente ao Centro Administrativo Municipal. As sessões cívicas ocorrerão de 1º a 4 e 7 de setembro, às 8h e às 17h. A abertura oficial será no dia 1º de setembro, às 9h.

As prefeituras de Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha ainda estão definindo que tipo de programação irão desenvolver para celebras as datas.