Caxias do Sul encaminha ao legislativo projeto para subsidiar tarifa do transporte coletivo

publicidade

A Prefeitura de Caxias do Sul protocolou nesta quinta-feira, na Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei, em regime de urgência, que busca autorização para a concessão de subsídio da tarifa do transporte coletivo no município. “Em Caxias, nossa previsão é de subsidiar mensalmente até R$ 1 milhão. Isso será calculado mês a mês”, explicou o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Alfonso Willenbring Júnior.

O objetivo do projeto é autorizar o Poder Executivo a buscar legalmente a manutenção da tarifa de transporte público coletivo, custeando parte do valor pago pelo usuário. “Os recursos do subsídio não são para a concessionária. O subsídio vai reduzir o preço da passagem em algumas modalidades, ou seja, o Executivo está pagando uma parte da passagem do cidadão”, ressaltou o prefeito Adiló Didomenico.

A lei terá validade até 31 de dezembro de 2022. Embora a previsão do executivo seja subsidiar até R$ 1 milhão por mês, no projeto consta o valor limite de subsídio de R$ 3.350.000,00, que é o recurso que o município dispõe no momento. Ao longo do ano, conforme novos valores forem disponibilizados, o pedido de liberação será enviado para a Câmara novamente.

Veja Também

A tarifa do transporte coletivo em Caxias do Sul está valendo R$ 5,50 desde o dia 1º de março. Porém, com o subsídio, usuários que utilizam cartão pagarão R$ 4,75. Também será instituída a Tarifa Verde, com valor de R$ 3,50 para os horários das 9h às 11h e das 14h às 16h.

A tarifa será aplicada durante 120 dias e poderá ser prorrogada, conforme o cenário. Outro subsídio importante será nas passagens intramunicipais. Hoje, os valores variam entre R$ 8,25 e R$ 16,50. Com o subsídio, será pago o valor único de R$ 5,50.