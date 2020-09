Caxias do Sul encaminha termo para licitação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha

publicidade

Caxias do Sul encaminha nesta quinta-feira à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) o Termo de Referência para a licitação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva. O documento com mais de 8 mil páginas aguarda a aprovação da SAC, para que a Central de Licitações (Cenlic) do município dê o segmento ao processo licitatório de contratação do projeto executivo da obra.

Paralelo ao andamento do processo licitatório, o município aguarda a licença ambiental da Fepam, após a realização da audiência pública quando foram apresentados 39 projetos ambientais para a área. O pagamento das desapropriações, outra etapa do processo, também está em andamento. A área desapropriada que receberá o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha compreende 445 hectares, e está situado na localidade de Tabela, em Vila Oliva.

Dos R$ 30 milhões provenientes de financiamento com a Caixa, cerca de R$ 20 milhões são referentes às indenizações, e o restante voltado para investimentos em obras viárias e de infraestrutura, principalmente, no entorno de onde estará localizado o empreendimento.

O orçamento estimado para a construção do aeroporto é de R$ 200 milhões e o recurso será proveniente do Fundo Nacional da Aviação Civil. O aeródromo terá capacidade de operação para Boeing 737, terminal de passageiros de 4,7 mil metros quadrados e 500 vagas de estacionamento, pátio com 26 mil metros quadrados, pista com 1,9 quilômetros de comprimento e 45 de largura, podendo receber oito aeronaves simultaneamente.