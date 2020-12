Caxias do Sul faz mais uma rodada de testes para Covid-19 em casas asilares

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul já revisitou 19 casas asilares do município na quarta rodada de testagem para diagnóstico da Covid-19. Até o momento, 42 idosos e profissionais com sintomas gripais tiveram amostras coletadas para realização do exame RT-PCR.

Diferente das outras três rodadas, em que eram aplicados testes rápidos para todos os idosos e funcionários, nesta nova etapa de testes em casas asilares e instituições religiosas, serão realizados exames do tipo PCR somente para os que apresentarem sintomas gripais.

A mudança no protocolo de testagem ocorre em virtude de um número expressivo de funcionários e residentes já ter sido diagnosticado com o vírus em outras etapas, além da adequação na norma técnica estadual. No total, as três testagens em massa que foram realizadas, resultaram em 330 casos positivos em instituições de longa permanência de idosos e sedes de congregações religiosas do município.

A equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), ao chegar no local, aplica um questionário para cada paciente, realiza a triagem e afere a temperatura. Conforme destaca o secretário da Saúde, Jorge Olavo Hahn Castro, a pasta monitora, desde o início da pandemia, todas as casas asilares. "Nossa preocupação sempre foi em minimizar os impactos, principalmente no público mais idoso. Obtivemos êxito em sermos um dos únicos municípios que desenvolveu um fluxograma de testagens e monitorou as casas asilares, justamente para evitar casos como vimos na região".

Castro também salienta que essa etapa serve inclusive para fiscalizar outros aspectos sanitários que podem acarretar em novos surtos.

Nas três etapas anteriores, 3.798 testes foram aplicados em 29 instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) e cinco congregações religiosas. O SAD identificou 51 positivos na primeira rodada, 37 na segunda e 242 na última, que foi realizada em setembro. No total, foram diagnosticados 16 surtos, sendo 14 já encerrados e dois ativos e em monitoramento. Também foram registrados 20 óbitos de idosos residentes em casas asilares por complicações em decorrência do coronavírus no município.

