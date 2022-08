Caxias do Sul inicia a retirada dos pomares na área que receberá o Aeroporto de Vila Oliva

publicidade

Depois de anos da definição de que o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha seria no distrito de Vila Oliva, a Prefeitura de Caxias do Sul iniciou os trabalhos de derrubada de 162 hectares de macieiras. A previsão é que o trabalho siga até o fim de setembro.

Nesta área, futuramente estarão localizadas parte da pista, o terminal e o estacionamento. A área total onde será instalado o aeroporto tem 445 hectares. “É um momento importante, simbólico. É o primeiro ato concreto que nos levará à instalação do aeroporto. Toda nossa região espera há muitos anos por isso”, disse o prefeito Adiló Didomenico.

A plantação está em uma área que já foi desapropriada pela prefeitura. O procurador-geral adjunto do município, Felipe Dal Piaz, diz que a área já está registrada em nome do município e o proprietário já recebeu o valor da indenização correspondente.

Após a derrubada, as árvores receberão um tratamento químico, conforme recomendado pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. “Com esse procedimento, fica excluído qualquer risco fitossanitário, já que o pomar não seria mais tratado”, explica o procurador.

O projeto executivo para as obras de construção do Aeroporto Regional de Vila Oliva já está sendo executado pela empresa vencedora da licitação. O contrato para execução do projeto executivo foi assinado em dezembro de 2021 e tem o prazo de um ano para ser concluído.

Para a sua construção serão aplicados cerca de R$ 204 milhões com recursos do governo federal. O valor será investido para construção de uma pista de 1.930 metros de extensão por 45 de largura, terminal de passageiros de 4,7 mil metros quadrados e 500 vagas de estacionamento, além de pátio de aeronaves de 26 mil metros quadrados com oito posições.

Atualmente, a cidade de Caxias do Sul conta com as operações do Aeroporto Hugo Cantergiani, que opera voos regulares com as empresas Azul Linhas Aéreas, Gol e LATAM.

