Caxias do Sul inicia nova rodada de testagem em casas asilares

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), de Caxias do Sul, iniciou nesta semana, a segunda rodada de testes para diagnóstico da Covid-19 em instituições de longa permanência de idosos (ILPIs). A equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) já visitou 6 casas asilares e aplicou 170 testes rápidos. Desses, um funcionário assintomático testou positivo para o vírus e foi afastado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jorge Olavo Hahn Castro, a ação visa evitar surtos. "Por conta dessa iniciativa, conseguimos detectar e controlar um surto em uma casa asilar. Precisamos manter o monitoramento nesses locais em que sabemos que estão pessoas do grupo de risco, de certa forma mais vulneráveis".

Na primeira fase, 1.179 testes rápidos foram aplicados em 30 casas asilares do município. A SMS, através da Vigilância Sanitária, também já vistoriou 2.630 estabelecimentos desde o início da pandemia no mês de março.

Conforme a diretora técnica da Vigilância Sanitária, Tanara Moraes Isotton, a atuação da equipe tem o objetivo de orientar os estabelecimentos para que desenvolvam medidas de prevenção, de forma educativa. "Nosso foco é orientar os estabelecimentos, empresas e serviços de saúde, garantir que os planos de contingência sejam colocados em prática, o uso de máscara, o distanciamento em filas, a disponibilidade de álcool gel, a limpeza dos ambientes, além de esclarecer dúvidas da população", explica.

Denúncias do descumprimento do decreto podem ser feitas pelo Alô Caxias, pelo telefone 156, ou ainda no site sac.caxias.rs.gov.br/alocaxias/coronavírus e pelo e-mail decreto@caxias.rs.gov.br.