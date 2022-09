Caxias do Sul libera quarta dose da vacina contra Covid-19 para pessoas de 30 anos ou mais

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul amplia, a partir desta segunda-feira, o público-alvo apto a receber a quarta dose da vacina contra Covid-19. Passam a tomar a quarta dose do imunizante pessoas de 30 anos ou mais sem comorbidades. Esse reforço também segue disponível para pessoas com mais de 18 anos com comorbidades e para profissionais de saúde. A quarta dose é feita no mínimo quatro meses após a terceira.

A quarta dose está disponível em todas as UBSs e também nas quatro farmácias São João parceiras, onde o imunizante contra Covid-19 é gratuito. As UBSs Campos da Serra, Criúva, Fazenda Souza, Forqueta, Galópolis, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Vila Oliva, Vila Seca e Villa-Lobos vacinam por agendamento. Na terça-feira, a vacinação será somente nas quatro farmácias São João parceiras.

