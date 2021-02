Caxias do Sul não terá atividades oficiais de Carnaval este ano

publicidade

Caxias do Sul, a exemplo de outras cidades, não terá carnaval em 2021. A Secretária Municipal de Cultura (SMC), Aline Zilli, disse que diante do cenário de necessidade de distanciamento social em função da pandemia, não serão realizadas atividades oficiais de Carnaval no ano de 2021, nem desfiles de Escolas de Samba nem Blocos de Rua.

Ela informou que a decisão foi tomada em consonância com representantes dos blocos e das escolas que realizam atividades na cidade, a fim de preservar a integridade dos participantes e, consequentemente, o sistema de saúde. Já no município de Bento Gonçalves as ações de fiscalização do decreto de distanciamento controlado, do Governo do Estado, serão intensificadas durante o feriado de carnaval. O 3º Bpat, juntamente com os agentes da Guarda Civil, e fiscais da vigilância sanitária, realizam a operação integrada Carnaval 2021.

O trabalho de fiscalização e orientação dos Policiais e agentes irá se estender durante todo feriado, identificando estabelecimentos comerciais que venham a descumprir protocolos sanitários e locais públicos que possam ser alvos de aglomerações, como também possíveis festas clandestinas pela região.

A comunidade pode colaborar e denunciar de forma anônima pontos de aglomerações e descumprimento das regras sanitárias, informando ao 190 da Brigada Militar.