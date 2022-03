Caxias do Sul protocola pedido para ingressar em programa habitacional do RS

publicidade

A Secretaria Municipal de Habitação de Caxias do Sul protocolou, junto ao Governo do Estado do RS, pedido de adesão ao "A Casa é Sua". A proposta do município é para a construção de 231 casas de alvenaria com duas tipologias, dois e três dormitórios. “Nossa intenção é construir num remanescente de lotes que dispomos na região do Campos da Serra”, explica o secretário da Habitação, Giovani Fontana. Ele acrescenta que os beneficiários serão os já inscritos no Fundo da Casa Popular (Funcap). A lista hoje é de 5.405 pessoas.

Depois de uma década, o secretário comemora a possibilidade apresentada pelo Estado. “Nosso município está completando o triste aniversário de dez anos sem contratar empreendimentos habitacionais. Nesse período, nos tornamos uma Secretaria mais de assistência social do que de habitação. Temos uma expectativa muito positiva de sermos aprovados. Nesse caso, estaremos amortizando a fila em 231 famílias", destaca.

Para a construção das casas, o investimento será próximo de R$ 23 milhões, sendo praticamente 50% de recursos do Estado e 50% do Funcap.

A previsão de retorno do Estado é de 30 a 45 dias, considerando a janela de possibilidade de investimentos, também limitada aos prazos eleitorais.