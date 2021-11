Caxias do Sul realiza ação para marcar 40 anos de luta contra a Aids

publicidade

Caxias do Sul realiza, nesta quarta-feira, 1º de dezembro, uma ação alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a Aids. Segundo a Secretaria Municipal (SMS), uma das atividades está programada para a Praça da Bandeira, das 9h às 16h30, com orientação, prevenção e testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Anual sobre HIV/Aids de 2021, a taxa de detecção da doença, no ano passado em Caxias do Sul foi de 14,5 casos por 100 mil habitantes, abaixo do período anterior, provavelmente devido à pandemia da Covid-19, o que impactou nas ações de prevenção como a testagem diagnóstica de HIV. De 2011 a 2020, foram notificados, na cidade, 1.242 casos de Aids e 1.360 casos de infecção pelo HIV, com o maior incremento destes últimos a partir de 2014.

O Serviço Municipal de Infectologia atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, junto ao Centro Especializado de Saúde, localizado na Rua Sinimbu, 2.231 - 1º andar, Centro. O telefone de contato é o (54) 3223-5531.

O teste para diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e hepatites B e C pode ser realizado no Centro de Atendimento e Aconselhamento e também nas UBSs. Para fazer os exames, não há necessidade de encaminhamento, basta ir até o serviço, levando o Cartão SUS e o documento de identidade. O Centro de Atendimento e Aconselhamento atende de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h, e na sexta-feira, das 7h às 14h.

A iniciativa tem a parceria da Universidade de Caxias do Sul por meio do Instituto de Pesquisas em Saúde, Centro Clínico e curso de Enfermagem, ONG Construindo a Igualdade e Pastoral da Aids.