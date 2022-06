Caxias do Sul realiza mutirão de regularização de imigrantes

publicidade

A Polícia Federal (PF), juntamente com o Centro de Informações ao Imigrante (CIAI), pertencente a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) de Caxias do Sul, e o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), promoverá, de 6 a 10 de junho, mutirão de regularização migratória. Serão realizados serviços como autorização de residência, substituição de CRNM (documento de identidade para migrantes) e emissão de 2ª via de documentações.

A ação ocorrerá no 2º andar do Centro Administrativo, das 10h às 16h, com atendimento em horários previamente agendados. Além de equipes da PF, CIAI e CAM, o mutirão contará com apoio da Cruz Vermelha, Defesa Civil, secretarias municipais de Recursos Humanos e Logística, de Esporte e Lazer e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, e voluntários.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, o mutirão ocorre para reduzir a demanda represada de atendimentos junto aos serviços responsáveis pela regularização migratória. “A previsão é que prestaremos serviços de atendimento para cerca de mil migrantes durante a ação”, diz o secretário. Informações com o Centro de Informações ao Imigrante pelo fone (54) 3218-6000 - ramal: (6418).