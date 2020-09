Caxias do Sul registra queda no número de acidentes e mortes no trânsito

publicidade

A cidade de Caxias do Sul está apresentando neste ano de 2020 uma significativa queda no número de acidentes de trânsito em comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), de 1º de janeiro a 25 de setembro de 2020, Caxias do Sul registrou 2.702 ocorrências. No mesmo período do ano passado, o número de acidentes foi de 4.650. Com relação aos óbitos ocorridos no perímetro urbano da cidade, de janeiro a setembro desse ano foram 11 mortes e em 2019, no mesmo período foram 50 óbitos.

O gerente da Escola Pública de Trânsito, Joelson Queiroz, destacou que essa redução de acidentes e de mortes têm como uma das justificativas o menor número de condutores nas ruas, em razão dos decretos que regulamentaram o distanciamento social em virtude da pandemia de Covid-19. “Também é reflexo das ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança pública que além da realização sistemática de blitze seguem no trabalho de educação para o trânsito, de forma on line, em empresas e CFCs”, reforçou Queiroz.

O secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior, também afirmou que a queda das ocorrências é mérito dos trabalhos contínuos dos servidores da Fiscalização de Trânsito, que têm se empenhado para vistoriar e fiscalizar os modais viários do município.