Caxias do Sul sanciona lei que autoriza a compra de uniformes para a rede municipal

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, sancionou a lei que autoriza a compra de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. Os estudantes matriculados no ano letivo de 2021 irão receber o kit que será composto de, no mínimo, uma camiseta, um conjunto de calça e jaqueta, uma bermuda ou saia, um par de meias e um par de tênis.

A aquisição dos uniformes será realizada com recursos oriundos da União, no valor de quase R$ 9,2 milhões.“Os efeitos da pandemia da Covid-19 impactaram em toda a comunidade, mas em especial nos mais vulneráveis. Por isso, como poder público, precisamos direcionar um olhar especial para minimizar as consequências”, explicou o prefeito, sobre a decisão de adquirir os uniformes.

As escolas serão responsáveis pela adoção de estratégias pedagógicas para o monitoramento, fiscalização e incentivo ao uso do uniforme escolar pelos alunos. A partir desta quinta-feira, a empresa, vencedora da licitação, passará nas escolas para tirar medidas dos alunos para roupas e calçados. Depois disso começa a confecção, que tem prazo estimado de 30 a 45 dias.

