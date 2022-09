Caxias do Sul sedia 21º Encontro Estadual de Entidades de Classe

publicidade

O 21º Encontro Estadual de Entidades de Classe (EESEC) começa nesta quinta-feira e se estende até sábado, na cidade de Caxias do Sul. A abertura será às 14h, no UCS Teatro. O evento é uma promoção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) e do Colégio de Entidades Regionais do Rio Grande do Sul (CDER-RS), em parceria com a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, a Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul e a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Encosta Superior do Nordeste.

Durante o encontro estadual serão debatidos temas como organização e sustentabilidade com as mais de 70 entidades de classe registradas no Sistema Confea/CREA. A programação do evento contará, entre outros, com cases de sucesso e também palestras com especialistas.

