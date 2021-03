Caxias do Sul tem 75 pessoas esperando por leito de UTI SUS neste sábado

publicidade

Caxias do Sul tem 75 pessoas aguardando um leito de UTI pelo SUS neste sábado. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o alto índice é reflexo do aumento exponencial do contágio da Covid-19, o que leva toda a rede hospitalar e as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) a atuarem além do limite físico e de equipes de saúde.

Das 75 pessoas que esperam um leito de UTI SUS, 64 precisam de um leito Covid. Também há 11 pacientes esperando por leito clínico. Como os hospitais estão superlotados e as UPAs estão represando pacientes pela falta de leito hospitalar, a SMS apela para que a população respeite as medidas de prevenção porque é necessário diminuir o contágio para que o sistema de saúde consiga dar conta dos casos.

“Cada nova contaminação pelo coronavírus pode representar a necessidade de um leito de UTI que, infelizmente, não temos. Por isso reforçamos essas medidas. As pessoas precisam se conscientizar de que, ao se contaminarem, podem colocar em risco não só a sua vida, mas de um familiar”, reitera a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi.

