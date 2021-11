Caxias do Sul tem Dia D contra a Dengue nesta sexta-feira

publicidade

Uma grande ação contra a dengue ocorre nesta sexta-feira em Caxias do Sul, que adere à mobilização para prevenção da proliferação do Aedes aegypti e da transmissão de dengue, chikungunya e zika vírus, do Ministério da Saúde, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, ligada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Durante todo o dia, agentes de combate às endemias farão uma mobilização em diferentes pontos da cidade, convidando a população para a iniciativa “10 minutos contra o Aedes”. A ideia é que cada pessoa dedique um tempo do seu dia para verificar se há algum local com água parada no pátio de suas casas, já que é nesse ambiente que o mosquito transmissor das três doenças se reproduz.

Pela manhã e tarde, os agentes estarão nas Estações Principais de Integração (EPIs) Imigrante e Floresta e também nas paradas de ônibus da Bento Gonçalves e da Pinheiro Machado (junto antigo Ópera), onde há grande fluxo de pessoas, para distribuição de material informativo e para esclarecer dúvidas da população.

Neste dia, os agentes de endemias estarão identificados com uma camiseta na cor laranja e com crachá. A ação chama atenção da população para eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Neste ano, já foram encontrados 185 focos. Até o próximo dia 27, a Vigilância Ambiental também realiza o Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRA).

O método de amostragem tem como objetivo observar os índices de infestação predial, o índice de densidade nos criadouros inspecionados e quais são os criadouros predominantes do mosquito.

Veja Também