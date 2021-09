Caxias indeniza proprietários de áreas onde será construída estação de tratamento de esgoto

publicidade

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, sancionou a lei que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) a proceder ao pagamento de indenizações aos proprietários das áreas onde será construída a Estação de Tratamento de Esgoto do Sistema Maestra (ETE Maestra), na localidade de Monte Bérico. No total, são cerca de 95 mil m², o que representa, aproximadamente, R$ 2 milhões em investimento.

A construção da ETE prevê ampliar a cobertura de redes coletoras de esgoto do tipo separador absoluto no município, melhorando a qualidade dos efluentes que são liberados nos arroios, além de prevenir doenças transmitidas na água. A ação também vai de encontro ao Marco Legal do Saneamento, que tem a meta de atingir a cobertura de 99% da população com acesso à água potável e 90% da coleta e tratamento de esgoto até o dia 31 de dezembro de 2033.

Adiló agradeceu a compreensão dos proprietários das áreas e enalteceu que esse ato representa o futuro de Caxias do Sul. “Assim como no abastecimento, onde os prefeitos que passaram garantiram a reservação de água para os próximos anos, chegou a vez de pensarmos no tratamento dos efluentes. Já avançamos muito na qualidade dos arroios, mas ainda precisamos melhorar. Tenho certeza que teremos condições de cumprir as metas do Marco Legal de Saneamento”, finalizou. Conforme o Samae, Caxias do Sul trata atualmente 74,84% do seu esgoto.

Veja Também