Cempra se adapta para seguir com atendimento aos animais de estimação em Campo Bom

Em meio à pandemia, o Centro Municipal de Recuperação e Bem-Estar Animal (Cempra) segue atendendo os animais de estimação de famílias de baixa renda e os animais de rua de Campo Bom.

Desde o início do isolamento social, um veículo equipado com caixas para o transporte de todos os portes de animais é utilizado para buscar os cães e gatos no local solicitado, evitando assim o trânsito de pessoas até o local.

Inaugurado em 2019, o local está chegando na marca de mil atendimentos e somente neste ano, já foram realizadas 330 castrações até o momento. A equipe do Cempra é formada por um médico veterinário e um auxiliar de veterinária.

Podem ser atendidos pelo Cempra animais em situação de rua, pets comunitários, vítimas de maus-tratos ou de famílias que comprovem baixa renda.

Cuidados

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Jeferson Timm, o local também tem o cuidado de não misturar gatos e cães na sala de recuperação para que não fiquem estressados.

“Por isso, cães são recebidos nas segundas, quartas e quintas-feiras, enquanto que gatos são atendidos nas terças-feiras. Além disso, todos os animais que passam pelo Centro possuem uma ficha com todos os dados, como nome, peso, raça, cor, porte além de uma foto”, explicou .

Os atendimentos são feitos mediante agendamento. O morador deve entrar em contato com o Cempra por meio do telefone/WhatsApp: (51) 99668-8549 e será orientado a abrir protocolo nos guichês seis e oito do Centro Administrativo. São necessários documentos como RG, CPF e comprovante de residência do tutor. Já os beneficiários de programas sociais devem apresentar comprovantes, como a tarifa social de energia elétrica, cartão do Bolsa Família e cartão de transporte público, no caso dos idosos. Aposentados devem levar o demonstrativo do benefício.