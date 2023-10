Cenário é de atenção na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

publicidade

O quadro climático desta quarta-feira, principalmente o volume de chuvas na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai definir a situação das cidades ribeirinhas banhadas pelos rios Uruguai e Quaraí na Fronteira Oeste. As águas do rio Uruguai estão baixando em Itapiranga, Alto Uruguai, Porto Mauá e Garruchos, onde a medição indicou 13,97m. No local, a cota de atenção é 13m.

Enquanto isso, em São Borja a medida da manhã foi de 12,05m, bem acima da cota de inundação de 9m. O nível do rio está em 9,09m em Itaqui e 8,68m em Uruguaiana, que indica aumento nas últimas 24 horas. Em São Borja, onde chove de forma intermitente, há 64 famílias afetadas pelas águas, somando 210 pessoas que estão abrigadas no Ginásio Cleto Dória Azambuja, na Associação do Bairro do Passo e na Associação do Porto do Angico. Além disso, a maior parte dos atingidos foi para casas de parentes e amigos.

O Exército Brasileiro presta apoio nas ações de remoção das famílias com pessoal e viaturas. Itaqui contabiliza 91 pessoas desalojadas, 18 volantes tracionadas para pontos mais altos da zona ribeirinha e quatro famílias de casas fixas levadas para parentes e amigos, número ainda gerado, na maioria, durante a cheia de setembro. Novas mudanças estão programadas para as próximas horas. O entorno do prédio da Receita Federal do Brasil está alagado. A Balsa que liga Itaqui e Alvear, na vizinha Argentina, segue suspensa. A estrada vicinal que acessa à localidade do Pintado está interrompida pela segunda vez em 40 dias.

Uruguaiana conta com três famílias dos bairros Mascarenhas de Moraes e Santo Antônio abrigadas no Centro Esportivo Zona Leste. Já outras duas estão desalojadas e foram direcionadas a casas de parentes e amigos. Em Barra do Quaraí, o rio Quaraí mede 6,58, mantida a tendência de crescimento.