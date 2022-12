Censo 2022 já contou mais de 9 milhões de pessoas no RS, aponta IBGE

publicidade

O IBGE divulgou nesta terça-feira (6) o quarto balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até a manhã do dia 5 de dezembro, foram recenseadas 9.246.927 pessoas no Rio Grande do Sul, sendo 4.788.587 mulheres e 4.458.340 homens. O número corresponde a 80,6% da população estimada pelo IBGE para o Estado.

Até a manhã da última segunda-feira, foram feitas entrevistas em 3.588.960 domicílios gaúchos, sendo que 3.553.441 questionários foram preenchidos presencialmente. Também foram realizadas 18.433 entrevistas por telefone e 17.086 pela internet. Em 1,65% dos domicílios ocupados já visitados pelo Instituto no RS houve recusa em responder por parte dos moradores.

O IBGE divulgou ainda um balanço das populações indígenas e quilombolas. Dentre a população recenseada no RS até o momento, 26.944 se declaram indígenas e 14.878 se declaram quilombolas.

Neste quarto balanço, o Instituto trouxe também o número de pessoas já recenseadas em aglomerados subnormais, que é o termo pelo qual o IBGE caracteriza ocupações com um padrão urbanístico irregular, como favelas, comunidades, vilas e palafitas, entre outros. No Rio Grande do Sul, dentre os mais de 9,2 milhões habitantes já recenseados, 277.879 vivem em aglomerados subnormais.

Veja Também