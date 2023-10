Censo 2022: Porto Alegre é uma das cidades com menor proporção de homens em comparação com mulheres

publicidade

Dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira indicam que Porto Alegre é a oitava cidade brasileira com a menor proporção de homens em comparação com mulheres. O principal indicador usado nessa categoria censitária é chamado “razão de sexo”, que leva em consideração o número de homens em relação ao de mulheres. Se o número for menor do que 100, há mais mulheres. Se for maior do que 100, há mais homens.

Em Porto Alegre, a razão de sexo de homens é de 85,24. Somente Olinda (84,89), Recife (84,87), Aracaju (84,81), Niterói (84,53), São Caetano do Sul (84,09), Salvador (83,81) e Santos (82,89) tem proporções menores.

Em termos estaduais, o Rio Grande do Sul é oitavo com a menor razão de sexo (93,4). As mulheres são, pela primeira vez em cinco décadas, maioria em todas as grandes regiões do Brasil. Faltava apenas a Região Norte para consolidar a tendência histórica de predominância feminina.

O país tem uma população residente de 203.080.756. Deste total, 104.548.325 (51,5%) são mulheres e 98.532.431 (48,5%) são homens. O que significa que existe um excedente de 6.015.894 mulheres em relação ao número de homens. O IBGE considera, para fins de registro, o sexo biológico do morador atribuído no nascimento.

Veja Também