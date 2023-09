Centelha da Chama Crioula é distribuída para municípios e abre Semana Farroupilha no RS

publicidade

A centelha da Chama Crioula foi distribuída em Porto Alegre, nesta quinta-feira, na tradicional cerimônia que dá início à Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Conduzida por cavalarianos, a chama saiu no começo da manhã do CTG Estância da Azenha, no bairro Praia de Belas, e foi encaminhada ao Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, quartel-general da Brigada Militar, Paço Municipal, Palácio da Polícia Civil, Colégio Júlio de Castilhos, Loja Maçônica e Câmara Municipal.

No Piratini, a centelha foi conduzida ao interior do palácio pela patrona dos Festejos Farroupilhas deste ano, Maria Luiza Benítez, e recebida pelo governador Eduardo Leite, acompanhado de autoridades a exemplo da secretária estadual de Cultura, Beatriz Araújo e a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Maria Borba Goularte.

Veja Também

A cerimônia foi menor em número de pessoas e mais curta do que em anos anteriores, em parte por ocorrer à sombra das enchentes que atingem famílias e municípios inteiros em todo o Rio Grande do Sul. Leite, inclusive, discursou rapidamente, justificando uma reunião de secretariado no Vale do Taquari, a área mais atingida pela tormenta.

“Ao acendermos esta chama, homenageamos nossos antepassados que lutaram por um ideal na construção da nossa sociedade. As lutas, hoje, são outras, mas sem dúvida nenhuma nos inspiramos na força daqueles que nos antecederam nesse estado. Certamente nos inspiramos nos desafios do passado para enfrentarmos as lutas do nosso tempo”, salientou Leite.

A presidente do MTG ressaltou que, na carta de princípios da entidade, há menção ao auxílio incondicional ao povo gaúcho. Ela também comentou a respeito do cancelamento dos Desfiles Farroupilhas no próximo dia 20. “Essa é a chama do Rio Grande, que nos aquece e traz união e solidariedade. Não é o momento para festa, mas para colaborar solidariamente com nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Vamos fazer cavalgada solidária por todo o Rio Grande do Sul para juntar mantimentos e itens, e encaminhá-los às cidades necessitadas”, comentou ela.