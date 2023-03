Centenário do IPA é celebrado na Câmara de Porto Alegre

publicidade

Na tarde desta quinta-feira, uma Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Porto Alegre celebrou os 100 anos do Instituto Porto Alegre (IPA). A solenidade ocorreu no Plenário Otávio Rocha e foi conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sossmeier (PTB).

A reitora do IPA, prof.ª Vera Maciel, que possui anos de vivências no espaço, destacou a importância dele em sua vida, sobretudo, do ponto de vista profissional. "O IPA representa na minha vida muita coisa, desde a infância. Como metodista nós tínhamos nossas instituições de ensino abertas quando jovem para praticar esportes, participando das atividades culturais que as escolas tinham na época e ofereciam para a comunidade. Anos depois me formei no IPA em Terapia Ocupacional. Então é muito importante saber que eu estava numa instituição metodista aprendendo os valores para a minha futura profissão. E hoje eu digo que o IPA é um filho que eu ganhei como reitora", frisou Vera. Ela também reconheceu o papel do instituto no cenário educacional atual, marcado por constantes inovações pedagógicas. "Nós enquanto futuro do IPA estamos pensando que formação para jovens vindo da educação básica podemos deixar como legado. Sabemos das grandes transformações que a educação está passando e ainda vai passar e nós como instituição sempre estamos procurando o vanguardismo para contribuir com o ensino e com a cidadania".

O proponente da homenagem, vereador Tiago Albrecht (NOVO) ressaltou a relevância do IPA em Porto Alegre. "O IPA esteve presente em quase metade da história de Porto Alegre, formando pessoas, cidadãos. A educação é tudo, principalmente, celebrar as instituições que nos ajudaram a formar a cidade e a sociedade de Porto Alegre. É o momento de comemorar uma instituição que chega aos 100 anos formando, informando, capacitando e realizando sonhos. Através da educação a pessoa abre os horizontes, conhece o mundo, aprimora suas habilidades e descobre suas vocações e é por ela que a pessoa se aprimora para o mercado de trabalho, depois para se relacionar com seus pares e na sociedade, incluindo aprender a lidar com questões como tolerância e respeito com o divergente", destacou o vereador.

Elieser Marques, que estudou no IPA de 1968 à 1979 foi um dos ex-alunos do instituto presentes no encontro. Segundo ele, o espaço foi fundamental para sua trajetória não apenas como profissional, mas também cidadão. "O IPA realmente marcou a minha vida sendo uma grande oportunidade. Ali defini meu futuro, não apenas profissional, mas de valores, caráter. O IPA sempre trabalhou muito a questão da responsabilidade. Então, os alunos tinham que arcar com as consequências das suas ações. O IPA sempre deu muita liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade me marcou. O meu pai era funcionário de lá e eu fui bolsista. Todo meu encaminhamento profissional e pessoal foi devido ao IPA", pontuou Elieser que após sair do IPA cursou biblioteconomia e administração, além de posteriormente ter trabalhado como bibliotecário no Tribunal de Contas até se aposentar.

O IPA é uma instituição de educação superior privada, comunitária e confessional fundada em Porto Alegre em 1923 como projeto de Universidade ligado à Southern Methodist Universiy (SMU), de Dallas, Texas/EUA. O instituto integra uma rede mundial de instituições educacionais mantidas pela Igreja Metodista, composta por mais de 700 estabelecimentos de ensino entre básico e universitário localizados em 67 nações distribuídas em todos os continentes.