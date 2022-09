Central de Matrículas de Caxias do Sul atenderá em novo endereço

publicidade

A partir do dia 28, a Central de Matrículas, que gerencia a distribuição e designação de vagas na rede pública de ensino de Caxias do Sul, começará a funcionar na rua Ernesto Alves, 1535, no Centro, próximo à Secretaria Municipal de Educação (SMED). O novo horário de atendimento externo, em sincronia com o da Secretaria, será das 10h às 16h.

“A mudança melhora o atendimento à comunidade, por ser um local mais amplo e com adequações de acessibilidade, além de que a proximidade e o ajuste de horário com a Secretaria Municipal da Educação otimizam o gerenciamento”, afirma a diretora administrativa da SMED, Sandra Kuhn.

O atendimento no atual endereço, na avenida Júlio de Castilhos, 2555, será encerrado na próxima quarta-feira, dia 23. Nos dias 26 e 27 não haverá expediente externo, em função da mudança para o novo local. As atividades serão retomadas normalmente, já em novo prédio, no dia 28. A Central de Matrículas pode ser acionada pelos telefones (54) 99613-6702, (54) 99613-8459 e (54) 98429-5562, pelos números de WhatsApp (54) 99976-8858 (município) e (54) 99955-2911 (Estado) ou pelos e-mails matricula@edu.caxias.rs.gov.br (município) e central-caxiasdosul@seduc.rs.gov.br (Estado).

Já em novembro, estará aberta a primeira etapa de inscrições para o próximo ano letivo, abrangendo Educação Infantil, 1º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. Em janeiro, começa a segunda etapa, destinada a retardatários, transferências do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e dos 2º e 3º anos do Ensino Médio.

