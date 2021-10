Central de Vacinas de Santa Rosa concentra vacinação em dois pontos

publicidade

A partir de quarta-feira, dia 3, todas as aplicações de vacinas contra a Covid-19 serão concentradas em dois locais, em Santa Rosa. A Fundação Municipal de Saúde informou que a imunização deixará de ser realizada nas 18 unidades de saúde da cidade e passará para o prédio da Fundação e na Unidade Básica de Saúde Pereira, no bairro Cruzeiro.

A entidade divulgou, em nota, que essa organização era necessária devido à intensa demanda da população. "Porém, considerando o avanço da vacinação, a FUMSSAR vai adotar a metodologia de Central de Vacinas, concentrando a vacinação em dois pontos estratégicos de Santa Rosa”. A vacinação realizada na Central de Vacinas, não precisará mais ser agendada previamente.

Um cronograma de vacinação será planejado e divulgado no site da Fundação. Nas segundas, terças e quintas-feiras serão aplicadas segundas doses. Nas quartas e sextas-feiras vão ser realizadas as primeiras doses e as doses de reforço. A aplicação vai ser realizada conforme os grupos e faixas etárias divulgadas pela FUMSSAR. O atendimento funcionará em dois turnos: das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Nas quartas-feiras, o horário da Central de Vacinas na Fundação de Saúde será até às 19h30.

A Diretora de Atenção Básica, Fabiana Breitenbach, acredita que a implementação da Central de Vacinas vai facilitar o acesso para a população. A cidade já atingiu 80,1% da população vacinada com pelo menos uma dose e 67% com o esquema vacinal completo.

Veja Também