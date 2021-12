Centro de Atendimento em Saúde de São Borja atenderá pacientes da reumatologia

publicidade

Durante o período crítico da pandemia, o Centro de Atendimento em Saúde (CASA) de São Borja, funcionou como Centro de Triagem para Covid-19. Agora, que a fase mais grave da pandemia foi superada, o CASA deixou de atuar como Centro de Triagem e passou a realizar atendimentos pediátricos e pequenos procedimentos. A partir desta segunda-feira, o CASA passa a realizar também os atendimentos de reumatologia, todas as quartas-feiras à tarde. As consultas com o reumatologista serão marcadas por meio de encaminhamentos das ESFs e com autorização do MAC (Marcação de Exames de Alta e Média Complexidade).

A secretária de Saúde, Sabrina Loureiro, acredita que o novo fluxo de atendimentos do CASA está sendo muito positivo. Desde a implantação foram realizadas 151 consultas com pediatras e 38 procedimentos cirúrgicos. Os médicos pediatras atendem no local de segunda a quinta-feira, no turno da tarde. E nas terças, quintas e sextas-feiras, pela manhã.

Conforme a coordenadora do CASA, enfermeira Gabriela Magalhães, para agendamento de consultas de pediatria, o paciente deve ser encaminhado por sua ESF (Estratégia de Saúde da Família) de referência. Em caso de urgências, as enfermeiras dos postos de saúde deverão entrar em contato prévio com o CASA. “Além disso, no CASA ainda contamos com médico de segunda a sexta-feira, pelo período da manhã, para apoio às EFS em pacientes com síndrome gripal, além da coleta e encaminhamentos de Swabs”, explica a coordenadora.

