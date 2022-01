Centro de Especialidades atenderá a partir de 10 de janeiro em Sapucaia do Sul

publicidade

O Centro de Especialidades de Sapucaia do Sul, inaugurado e entregue à comunidade na última semana de dezembro, inicia os atendimentos médicos e exames laboratoriais a partir do próximo dia 10 de janeiro. O local, que funciona em frente ao Hospital Getúlio Vargas - na Rua Pinheiro Machado, nº 243, no bairro Santa Catarina - desde setembro passava por obras de adaptação e adequações.

O espaço integra o Projeto Ampliar da Fundação Hospital Getúlio Vargas (FHGV) e conta com três andares distribuídos em 406,56 metros quadrados de área total onde funcionam dez consultórios médicos, sala de exames, sala de espera e seis guichês no térreo para atender usuários.

Ao total serão 19 especialidades: cardiologia, cirurgia geral, cirurgia toráxica, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, hematologia, neurologia, neurologia pediátrica, nutrição, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, proctologia, reumatologia e urologia.

As reformas contaram com um investimento aproximado de R$ 150 mil, com aquisição de mobiliário, equipamentos de tecnologia de informação. “As novas instalações vão disponibilizar uma ambiência mais agradável aos usuários e garantir o acesso às inúmeras especialidades médicas e de multiprofissionais, desafogando as filas do município”, declarou o diretor de Atenção à Saúde da Fundação, Marcelo Bastiani Pasa.