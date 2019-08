Centro de Fisioterapia será inaugurado na segunda-feira em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana anunciou, nesta terça-feira, que a inauguração da sede do Centro de Fisioterapia do município, na Esplanada da Estação Ferroviária, vai ocorrer na próxima segunda-feira. A entrega do novo espaço custou aproximadamente R$ 21 mil em recursos próprios da Pasta, sendo R$ 10 mil para a compra de equipamentos e R$ 11 mil para a mão de obra.

Os trabalhos de restauração, montagem e estruturação das instalações já foram concluídos. Equipamentos também já foram instalados. A fisioterapeuta e coordenadora do Centro, Ana Valéria Pitella, informou que o serviço contará com seis fisioterapeutas e o agendamento das sessões de fisioterapia será realizado no local.

Conforme o secretário adjunto de Saúde, cardiologista José Luiz Saldanha, hoje os procedimentos são realizados no Posto de Saúde Central, na avenida Presidente Vargas e, com a transferência para a Esplanada, as atuais 40 sessões diárias passarão para 80 atendimentos por dia, dando resposta à demanda de pacientes.