Centro de Iraí será revitalizado

A Administração Municipal de Iraí, no Norte do Estado, anunciou que, nesta semana, deverá lançar os editais de licitação visando escolher as empresas que executarão obras de revitalização do centro da cidade. Nas obras de modernização do calçadão na avenida Flores da Cunha e substituição da rede de iluminação pública no centro deverão ser aplicados R$ 900 mil.

Segundo o prefeito Antonio Wilson Bernardi, os recursos são provenientes de contrato firmado na semana passada com o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A (BADESUL). “Na rede de iluminação pública serão aplicados aproximadamente R$ 600 mil, sendo que serão substituídos postes e colocadas lâmpadas de LED ao longo da avenida Flores da Cunha, iniciando no trevo de acesso à cidade, na BR 386, seguindo pelo centro”, disse.

Bernardi informou que, no calçadão, serão aplicados R$ 300 mil. Ele afirma que todas as obras e ações visam revitalizar o centro da "Cidade Saúde", como é conhecida Iraí, em razão do município possuir fontes de água mineral e ter sua base econômica no turismo.

“Já foram implementadas várias ações no sentido de fortalecer a infraestrutura turísticas entre as quais as melhorias no Centro Hidroterápico Osvaldo Cruz e, a partir de agora, novas intervenções serão realizadas no centro, sempre pensando em deixar a cidade mais bonita e agradável, e atrair ainda mais veranistas”, observa o prefeito.

No contrato que garante recursos para as melhorias no centro da cidade, também foram garantidos R$ 700 mil que serão aplicados na compra de uma escavadeira e caminhão a serem utilizados pelas secretarias de Obras e Agricultura.