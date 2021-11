Centro de Referência em Autismo será instalado em Santo Ângelo

publicidade

O Executivo de Santo Ângelo confirmou a instalação do Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista (TEA) na cidade. No convênio, o Estado fará repasse de R$ 20 mil mensais para custeio dos profissionais, e o Município cederá a estrutura física. Será a segunda estrutura para atendimento em autismo na região. Santa Rosa inaugurou, neste ano, um centro macrorregional.

Conforme o prefeito Jacques Barbosa, a antiga sede administrativa da Secretaria de Obras, na rua Marechal Floriano, é o local em avaliação neste momento. Está em trâmite um levantamento para a reforma e adequação do espaço, além da aquisição do mobiliário e equipamentos. “Estamos trabalhando com agilidade para atender as exigências do Estado e disponibilizar a prestação dos serviços ainda neste ano”.

O Centro desenvolverá o trabalho com equipe multiprofissional, de Psicologia, Psiquiatria e Fisioterapia, para ações de encaminhamento, estruturação e formações. O acolhimento e a troca de informações dentro dessa rede, possibilitará às famílias melhor qualidade e agilidade no atendimento.

