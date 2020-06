Centro de Testagem de São Leopoldo mudará de endereço a partir desta quarta-feira

publicidade

A partir desta quarta-feira, o Centro de Testagem Municipal de São Leopoldo, no Vale do Sinos, passa a funcionar na antiga sede da Unisinos, localizada próximo a prefeitura, na rua Brasil. A clínica odontológica Sorrifácil, que havia cedido uma de seus espaços para o serviço durante o mês de maio, voltou com suas atividades e solicitou o espaço.

O trabalho de testes rápidos, com focos em casos de Covid-19 detectados em empresas ou bairros, não será afetado com a mudança, conforme o secretário de Saúde Ricardo Charão. São Leopoldo vem se destacando pelo número de testes realizados. Nesta semana, a meta é ultrapassar a marca dos 2 mil testes aplicados.

Mais oito casos do novo coronavírus foram confirmados em São Leopoldo nesta segunda-feira. Três são de moradores do bairro Campina, entre eles, duas crianças, uma de 4 anos, outra de 1 mês. Ambas se encontram com quadro de saúde estável e permanecem em isolamento domiciliar, assim como os demais casos. No total, São Leopoldo soma 263 casos confirmados, onde 199 estão recuperados. Na área reservada para o Covid-19 no Hospital Centenário quatro pacientes estão internados atualmente.