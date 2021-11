Centro de Triagem de São Borja passará a funcionar como Centro de Atendimento em Saúde

publicidade

A Secretaria de Saúde de São Borja anunciou que a partir da próxima quarta-feira, o atual Centro de Triagem passará a atuar como unidade de apoio ao diagnóstico e tratamento da Covid-19. Com isso, o local passa a funcionar como Centro de Atendimento em Saúde (CASA) realizando pequenos procedimentos e atendimento de especialidades. Portanto, com o novo fluxo de atendimento os pacientes com síndrome gripal ou Covid serão atendidos nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

Quando houver necessidade de instalar o isolamento, o processo será destinado pela enfermeira de cada ESF. A profissional também fará o agendamento do teste swab (cotonete), que será realizado no CASA. Assim, os pacientes serão encaminhados ao CASA somente para a coleta do teste e todos os demais procedimentos de atendimento serão feitos nas ESFs. No entanto, a coordenadora do CASA, enfermeira Gabriela Magalhães, informa que quando não houver médico na ESF, os pacientes com síndrome gripal ou Covid, serão atendidos no CASA para consultas, testagens e encaminhamentos.

Sendo assim, a partir de 03 de novembro, no turno da manhã, das 8h às 12h, o CASA trabalhará com a realização dos testes swab e também haverá um médico para apoio Covid. Já no turno da tarde, serão feitos os atendimentos das especialidades e pequenos procedimentos. A secretária de Saúde, Sabrina Loureiro, ressalta que essa mudança vem com o objetivo de otimizar a presença do médico nas ESFs. Afirma ainda que a mudança foi possível devido à redução do número de casos da Covid-19 e ao amplo índice de vacinação da população do município.

