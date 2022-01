Centro de Triagem para a Covid-19 de Uruguaiana atende em novo local

publicidade

Neste final de semana, a Secretaria de Saúde (SMS) de Uruguaiana passou a utilizar o prédio onde funcionou o Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras para realizar os atendimentos do Centro de Triagem para a Covid-19. Com acesso pela rua Antônio Monteiro, 2950, o Centro de Triagem atende a partir das 8h, sem fechar ao meio-dia, até as 18h.

"É importante reforçar que o serviço estará sendo prestado à população inclusive aos domingos e feriados”, anunciou o secretário de saúde, Diego Cantori. A medida visa proporcionar uma melhor dinâmica de atendimento à população que apresenta sintomas gripais e que, por isso, busca os serviços da SMS.

O local foi cedido em forma de comodato à Prefeitura de Uruguaiana pela Mitra Diocesana, proprietária do prédio. Equipes de várias secretarias municipais estiveram trabalhando para deixar as instalações prontas e adequadas para atender o público que busca atendimento.

Estarão trabalhando das 8h às 18h no Centro de Triagem dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem, uma farmacêutica e um médico. Com isso, o espaço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDES), até então utilizado pelo Centro de Triagem, voltará a atender a população como Restaurante Popular. A data de retorno desse serviço ainda será definida pela SEDES. No início dos trabalhos, parte do teto das instalações se desprendeu, caindo sobre um paciente e uma enfermeira. Por se tratar de um material leve, não houve ferimentos.