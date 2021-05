Centros de testagem passam a funcionar em unidades de saúde a partir desta segunda-feira em Canoas

publicidade

A partir desta segunda-feira, os centros de testagem para a Covid-19, que funcionavam junto a quatro escolas municipais de Canoas, passarão a testar pessoas que apresentem sintomas gripais (e suspeitas de contaminação) em quatro unidades de saúde da rede.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na UBS CAIC, no bairro Guajuviras, UBS União, no bairro Mathias Velho, UBS Nova Niterói, no bairro Niterói e na UBS Imaculada, no bairro Rio Branco.

O Centro de Testagem Móvel que atende na Praça do Avião, no Centro da cidade, não sofre alteração. De acordo com a prefeitura, os centros disponibilizam dois tipos de teste: teste rápido de anticorpos e RT-PCR, realizado somente mediante apresentação de requisição médica.